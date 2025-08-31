22.55 Serie A, Inter cede in casa all'Udinese L'Inter cede in casa all'Udinese,che si impone 1-2. Riscatto della Lazio dopo il ko di Como: poker a un Verona che veniva dal pareggio con i friulani:4-0. Sono i risultati della domenica sera. A San Siro, Dumfries porta avanti i ne- razzurri su assist di Thuram (17'). Lo stesso olandese commette fallo di mano (rilevato dal Var) che porta al pareg- gio su rigore di Davis (29'). L'Udinese gioca bene e Atta con un destro a giro firma il sorpasso (40').Inutile assalto interista. All'Olimpico gol di Guendou- zi, Zaccagni, Castellanos e Dia.