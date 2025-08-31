Televideo.Rai.it

Televideo Regionale
31/08/2025 22:55
Serie A, Inter cede in casa all'Udinese 
  22.55                                 
 Serie A, Inter cede in casa all'Udinese
 L'Inter cede in casa all'Udinese,che si
 impone 1-2. Riscatto della Lazio dopo  
 il ko di Como: poker a un Verona che   
 veniva dal pareggio con i friulani:4-0.
 Sono i risultati della domenica sera.  

 A San Siro, Dumfries porta avanti i ne-
 razzurri su assist di Thuram (17'). Lo 
 stesso olandese commette fallo di mano 
 (rilevato dal Var) che porta al pareg- 
 gio su rigore di Davis (29'). L'Udinese
 gioca bene e Atta con un destro a giro 
 firma il sorpasso (40').Inutile assalto
 interista. All'Olimpico gol di Guendou-
 zi, Zaccagni, Castellanos e Dia.

Torna Indietro