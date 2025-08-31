|
22.55
Serie A, Inter cede in casa all'Udinese
L'Inter cede in casa all'Udinese,che si
impone 1-2. Riscatto della Lazio dopo
il ko di Como: poker a un Verona che
veniva dal pareggio con i friulani:4-0.
Sono i risultati della domenica sera.
A San Siro, Dumfries porta avanti i ne-
razzurri su assist di Thuram (17'). Lo
stesso olandese commette fallo di mano
(rilevato dal Var) che porta al pareg-
gio su rigore di Davis (29'). L'Udinese
gioca bene e Atta con un destro a giro
firma il sorpasso (40').Inutile assalto
interista. All'Olimpico gol di Guendou-
zi, Zaccagni, Castellanos e Dia.