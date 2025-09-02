8.00 Us Open, sarà Sinner-Musetti ai quarti Sarà derby italiano ai quarti dello Us Open,il primo della storia in un torneo dello Slam. Jannik Sinner e Lorenzo Mu- setti si affronteranno per un posto in semifinale.Il n.1 del mondo ha spazzato via con un triplice 6-1 in appena 1h23' il kazako Alexander Bublik, n.24 Atp, che lo aveva battuto a sorpresa a Halle Incontro senza storia, che ha visto il dominio assoluto dell'azzurro. Il derby assicura la presenza di un italiano in semifinale. Ai quarti il doppio Jasmine Paolini/Sa- ra Errani, che battono Stollar/Wu.