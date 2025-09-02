Televideo.Rai.it

02/09/2025 08:00
Us Open, sarà Sinner-Musetti ai quarti 
 Sarà derby italiano ai quarti dello Us 
 Open,il primo della storia in un torneo
 dello Slam. Jannik Sinner e Lorenzo Mu-
 setti si affronteranno per un posto in 
 semifinale.Il n.1 del mondo ha spazzato
 via con un triplice 6-1 in appena 1h23'
 il kazako Alexander Bublik, n.24 Atp,  
 che lo aveva battuto a sorpresa a Halle
 Incontro senza storia, che ha visto il 
 dominio assoluto dell'azzurro. Il derby
 assicura la presenza di un italiano in 
 semifinale.                            

 Ai quarti il doppio Jasmine Paolini/Sa-
 ra Errani, che battono Stollar/Wu.

