Us Open, sarà Sinner-Musetti ai quarti
Sarà derby italiano ai quarti dello Us
Open,il primo della storia in un torneo
dello Slam. Jannik Sinner e Lorenzo Mu-
setti si affronteranno per un posto in
semifinale.Il n.1 del mondo ha spazzato
via con un triplice 6-1 in appena 1h23'
il kazako Alexander Bublik, n.24 Atp,
che lo aveva battuto a sorpresa a Halle
Incontro senza storia, che ha visto il
dominio assoluto dell'azzurro. Il derby
assicura la presenza di un italiano in
semifinale.
Ai quarti il doppio Jasmine Paolini/Sa-
ra Errani, che battono Stollar/Wu.