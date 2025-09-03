|
12.23
Sbarcano a Lampedusa in 41:"7 dispersi"
Arrivati a Lampedusa con la nave ong
Aurora Sar, 41 migranti hanno detto che
7 dei compagni di viaggio sono caduti
in mare durante la navigazione nel Ca-
nale di Sicilia.
Erano partiti -hanno detto- da Zuara in
Libia: prezzo del passaggio in gommone,
800 euro a testa. Il mare era molto
agitato: due persone sono finite in ac-
qua la prima notte, altre 5 quella suc-
cessiva.
Uno dei migranti,diabetico,è stato por-
tato al poliambulatorio di Lampedusa.