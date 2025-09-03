Televideo.Rai.it

03/09/2025 12:23
Sbarcano a Lampedusa in 41:"7 dispersi" 
 Arrivati a Lampedusa con la nave ong   
 Aurora Sar, 41 migranti hanno detto che
 7 dei compagni di viaggio sono caduti  
 in mare durante la navigazione nel Ca- 
 nale di Sicilia.                       

 Erano partiti -hanno detto- da Zuara in
 Libia: prezzo del passaggio in gommone,
 800 euro a testa. Il mare era molto    
 agitato: due persone sono finite in ac-
 qua la prima notte, altre 5 quella suc-
 cessiva.                               

 Uno dei migranti,diabetico,è stato por-
 tato al poliambulatorio di Lampedusa.

