12.23 Sbarcano a Lampedusa in 41:"7 dispersi" Arrivati a Lampedusa con la nave ong Aurora Sar, 41 migranti hanno detto che 7 dei compagni di viaggio sono caduti in mare durante la navigazione nel Ca- nale di Sicilia. Erano partiti -hanno detto- da Zuara in Libia: prezzo del passaggio in gommone, 800 euro a testa. Il mare era molto agitato: due persone sono finite in ac- qua la prima notte, altre 5 quella suc- cessiva. Uno dei migranti,diabetico,è stato por- tato al poliambulatorio di Lampedusa.