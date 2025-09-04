|
8.10
Tennis, Sinner batte Musetti nel derby
Jannik Sinner vince il derby azzurro
con Lorenzo Musetti e vola in semifina-
le agli Us Open.Sul cemento di New York
il n.1 del mondo si è imposto in 3 set
col punteggio di 6-1 6-4 6-2, in due o-
re. Musetti ha commentato: "E' stato
migliore di me". E Jannik:"Sono entrato
in partita non pensando a un derby ma
avendo davanti il numero 10 al mondo".
In semifinale, Sinner affronterà il
25enne canadese Félix Auger-Aliassime,
n.27 Atp, che nel suo quarto ha battuto
in quattro set l'australiano Alex De
Minaur.