Televideo.Rai.it

Televideo Regionale
04/09/2025 08:10
Tennis, Sinner batte Musetti nel derby 
   8.10                                 
 Tennis, Sinner batte Musetti nel derby 
 Jannik Sinner vince il derby azzurro   
 con Lorenzo Musetti e vola in semifina-
 le agli Us Open.Sul cemento di New York
 il n.1 del mondo si è imposto in 3 set 
 col punteggio di 6-1 6-4 6-2, in due o-
 re. Musetti ha commentato: "E' stato   
 migliore di me". E Jannik:"Sono entrato
 in partita non pensando a un derby ma  
 avendo davanti il numero 10 al mondo". 

 In semifinale, Sinner affronterà il    
 25enne canadese Félix Auger-Aliassime, 
 n.27 Atp, che nel suo quarto ha battuto
 in quattro set l'australiano Alex De   
 Minaur.

Torna Indietro