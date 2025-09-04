8.10 Tennis, Sinner batte Musetti nel derby Jannik Sinner vince il derby azzurro con Lorenzo Musetti e vola in semifina- le agli Us Open.Sul cemento di New York il n.1 del mondo si è imposto in 3 set col punteggio di 6-1 6-4 6-2, in due o- re. Musetti ha commentato: "E' stato migliore di me". E Jannik:"Sono entrato in partita non pensando a un derby ma avendo davanti il numero 10 al mondo". In semifinale, Sinner affronterà il 25enne canadese Félix Auger-Aliassime, n.27 Atp, che nel suo quarto ha battuto in quattro set l'australiano Alex De Minaur.