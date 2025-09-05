11.10 Kiev, Tajani:arduo soluzione entro anno Sul conflitto in Ucraina, "Putin parla molto con Trump, fanno riunioni ma è sempre più difficile trovare una solu- zione di pace, resta molto complicato". Lo ha detto il ministro degli Esteri Tajani, intervenendo al Foro Nueva Eco- nomia a Barcellona. "Normalmente sono ottimista - ha ag- giunto - ma in questa situazione sono pessimista, penso che prima della fine dell'anno non si possa fare molto. Ma lavoriamo per la pace in Medio Oriente e in Ucraina".