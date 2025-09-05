|
11.10
Kiev, Tajani:arduo soluzione entro anno
Sul conflitto in Ucraina, "Putin parla
molto con Trump, fanno riunioni ma è
sempre più difficile trovare una solu-
zione di pace, resta molto complicato".
Lo ha detto il ministro degli Esteri
Tajani, intervenendo al Foro Nueva Eco-
nomia a Barcellona.
"Normalmente sono ottimista - ha ag-
giunto - ma in questa situazione sono
pessimista, penso che prima della fine
dell'anno non si possa fare molto. Ma
lavoriamo per la pace in Medio Oriente
e in Ucraina".