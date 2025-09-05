Televideo.Rai.it

05/09/2025 11:10
Kiev, Tajani:arduo soluzione entro anno 
  11.10                                 
 Sul conflitto in Ucraina, "Putin parla 
 molto con Trump, fanno riunioni ma è   
 sempre più difficile trovare una solu- 
 zione di pace, resta molto complicato".
 Lo ha detto il ministro degli Esteri   
 Tajani, intervenendo al Foro Nueva Eco-
 nomia a Barcellona.                    

 "Normalmente sono ottimista - ha ag-   
 giunto - ma in questa situazione sono  
 pessimista, penso che prima della fine 
 dell'anno non si possa fare molto. Ma  
 lavoriamo per la pace in Medio Oriente 
 e in Ucraina".

