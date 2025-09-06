|
18.53
Regionali, Pd: i candidati Presidenti
Il Pd ha ufficializzato i candidati
Presidenti del Centrosinistra alle
prossime elezioni regionali.
L'annuncio è arrivato con un post su
Instagram ufficiale dei Dem con la li-
sta candidati della coalizione: Matteo
Ricci nelle Marche; Pasquale Tridico in
Calabria; Eugenio Giani in Toscana; An-
tonio Decaro in Puglia; Roberto Fico in
Campania; Giovanni Manildo in Veneto.
Il post è aperto dalla frase: "Marche,
Calabria, Toscana, Puglia, Campania,Ve-
neto. Il Centrosinistra è unito per
vincere. Per le persone".