06/09/2025 18:53
Regionali, Pd: i candidati Presidenti 
 Il Pd ha ufficializzato i candidati    
 Presidenti  del  Centrosinistra alle   
 prossime elezioni regionali.           

 L'annuncio è arrivato con un post su   
 Instagram ufficiale dei Dem con la li- 
 sta candidati della coalizione: Matteo 
 Ricci nelle Marche; Pasquale Tridico in
 Calabria; Eugenio Giani in Toscana; An-
 tonio Decaro in Puglia; Roberto Fico in
 Campania; Giovanni Manildo in Veneto.  
 Il post è aperto dalla frase: "Marche, 
 Calabria, Toscana, Puglia, Campania,Ve-
 neto. Il Centrosinistra è unito per    
 vincere. Per le persone".

