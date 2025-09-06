18.53 Regionali, Pd: i candidati Presidenti Il Pd ha ufficializzato i candidati Presidenti del Centrosinistra alle prossime elezioni regionali. L'annuncio è arrivato con un post su Instagram ufficiale dei Dem con la li- sta candidati della coalizione: Matteo Ricci nelle Marche; Pasquale Tridico in Calabria; Eugenio Giani in Toscana; An- tonio Decaro in Puglia; Roberto Fico in Campania; Giovanni Manildo in Veneto. Il post è aperto dalla frase: "Marche, Calabria, Toscana, Puglia, Campania,Ve- neto. Il Centrosinistra è unito per vincere. Per le persone".