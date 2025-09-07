|
10.37
Schlein: creiamo alternativa credibile
"L'unico interventismo in economia del
governo è sul risiko bancario". Così la
leader del Pd Elly Schlein al Forum di
Cernobbio. E' una "partita politica a
sostegno di cordate considerate amiche.
Saremo noi a difendere le regole di
mercato, noi che abbiamo costruito una
coalizione e siamo in tutte le Regioni:
dalla sanità pubblica alla ricerca, ai
diritti stiamo costruendo un'alternati-
va solida e credibile per far ripartire
il Paese", ha sottolineato.
Subito "salario minimo e costo energia"
Poi,"serve fondo Ue per l'automotive".