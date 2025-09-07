10.37 Schlein: creiamo alternativa credibile "L'unico interventismo in economia del governo è sul risiko bancario". Così la leader del Pd Elly Schlein al Forum di Cernobbio. E' una "partita politica a sostegno di cordate considerate amiche. Saremo noi a difendere le regole di mercato, noi che abbiamo costruito una coalizione e siamo in tutte le Regioni: dalla sanità pubblica alla ricerca, ai diritti stiamo costruendo un'alternati- va solida e credibile per far ripartire il Paese", ha sottolineato. Subito "salario minimo e costo energia" Poi,"serve fondo Ue per l'automotive".