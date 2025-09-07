Televideo.Rai.it

Schlein: creiamo alternativa credibile 
 "L'unico interventismo in economia del 
 governo è sul risiko bancario". Così la
 leader del Pd Elly Schlein al Forum di 
 Cernobbio. E' una "partita politica a  
 sostegno di cordate considerate amiche.
 Saremo noi a difendere le regole di    
 mercato, noi che abbiamo costruito una 
 coalizione e siamo in tutte le Regioni:
 dalla sanità pubblica alla ricerca, ai 
 diritti stiamo costruendo un'alternati-
 va solida e credibile per far ripartire
 il Paese", ha sottolineato.            

 Subito "salario minimo e costo energia"
 Poi,"serve fondo Ue per l'automotive".

