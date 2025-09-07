|
11.10
Papa: "Acutis e Frassati sono santi"
Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis
sono santi.La formula di canonizzazione
letta da Papa Leone XIV alle ore 10.24.
Sono le prime canonizzazioni per Pre-
vost, annunciate da Papa Francesco.
"Oggi è una festa bellissima per l'Ita-
lia, la Chiesa e il mondo", ha detto il
Papa in piazza S.Pietro ai 70mila fede-
li, tra cui Mattarella e Fontana.
Formula in latino per la proclamazione,
Prima lettura in inglese a Michele,fra-
tello di Acutis.Un frammento di cuore e
e un pezzo di indumento sono le reli-
quie dei due santi portate all'altare.