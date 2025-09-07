11.10 Papa: "Acutis e Frassati sono santi" Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis sono santi.La formula di canonizzazione letta da Papa Leone XIV alle ore 10.24. Sono le prime canonizzazioni per Pre- vost, annunciate da Papa Francesco. "Oggi è una festa bellissima per l'Ita- lia, la Chiesa e il mondo", ha detto il Papa in piazza S.Pietro ai 70mila fede- li, tra cui Mattarella e Fontana. Formula in latino per la proclamazione, Prima lettura in inglese a Michele,fra- tello di Acutis.Un frammento di cuore e e un pezzo di indumento sono le reli- quie dei due santi portate all'altare.