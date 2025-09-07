Televideo.Rai.it

Televideo Regionale
07/09/2025 11:10
Papa: "Acutis e Frassati sono santi" 
  11.10                                 
 Papa: "Acutis e Frassati sono santi"   
 Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis   
 sono santi.La formula di canonizzazione
 letta da Papa Leone XIV alle ore 10.24.
 Sono le prime canonizzazioni per Pre-  
 vost, annunciate da Papa Francesco.    
 "Oggi è una festa bellissima per l'Ita-
 lia, la Chiesa e il mondo", ha detto il
 Papa in piazza S.Pietro ai 70mila fede-
 li, tra cui Mattarella e Fontana.      

 Formula in latino per la proclamazione,
 Prima lettura in inglese a Michele,fra-
 tello di Acutis.Un frammento di cuore e
 e un pezzo di indumento sono le reli-  
 quie dei due santi portate all'altare.

Torna Indietro