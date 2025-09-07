13.45 Primo giorno di scuola,domani a Bolzano Riparte l'anno scolastico. Domani suona la campanella per gli studenti della provincia autonoma di Bolzano,i primi a tornare a scuola. Le date di inizio e fine lezione sono definite dalle singo- le Regioni. Il 10 settembre torneranno a scuola gli studenti della provincia autonoma di Trento, del Piemonte, del Veneto e della Valle d'Aosta. Gli altri il 15, tranne Puglia e Calabria il 16. Fine lezioni tra il 6 e il 16 giugno. Dal Ministero: "Entro fine settembre 41.901 nuovi docenti in ruolo in tutta Italia:il 30% in più dello scorso anno"