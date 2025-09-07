|
13.45
Primo giorno di scuola,domani a Bolzano
Riparte l'anno scolastico. Domani suona
la campanella per gli studenti della
provincia autonoma di Bolzano,i primi a
tornare a scuola. Le date di inizio e
fine lezione sono definite dalle singo-
le Regioni. Il 10 settembre torneranno
a scuola gli studenti della provincia
autonoma di Trento, del Piemonte, del
Veneto e della Valle d'Aosta. Gli altri
il 15, tranne Puglia e Calabria il 16.
Fine lezioni tra il 6 e il 16 giugno.
Dal Ministero: "Entro fine settembre
41.901 nuovi docenti in ruolo in tutta
Italia:il 30% in più dello scorso anno"