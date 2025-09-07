Televideo.Rai.it

07/09/2025 13:45
Primo giorno di scuola,domani a Bolzano 
 Riparte l'anno scolastico. Domani suona
 la campanella per gli studenti della   
 provincia autonoma di Bolzano,i primi a
 tornare a scuola. Le date di inizio e  
 fine lezione sono definite dalle singo-
 le Regioni. Il 10 settembre torneranno 
 a scuola gli studenti della provincia  
 autonoma di Trento, del Piemonte, del  
 Veneto e della Valle d'Aosta. Gli altri
 il 15, tranne Puglia e Calabria il 16. 
 Fine lezioni tra il 6 e il 16 giugno.  

 Dal Ministero: "Entro fine settembre   
 41.901 nuovi docenti in ruolo in tutta 
 Italia:il 30% in più dello scorso anno"

