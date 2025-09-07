|
16.03
Giorgetti: manovra non sarà correttiva
In tre anni lavoro serio e pragmatico
con metodi prudenti e dividendo impor-
tante per i conti e le imprese. Siamo
nel panorama europeo e siamo quelli che
rispettano le regole in modo più pun-
tuale. Continueremo così. Sono le paro-
le del ministro dell'Economia, Giorget-
ti, al Forum di Cernobbio.
"La Legge di bilancio era legge delle
manovre correttive e dei sacrifici: la
notizia è che ora non serve alcuna ma-
novra correttiva". Interventi per fami-
glie siano compatibili con impegni. Im-
patto spese per la Difesa "da valutare"