Televideo.Rai.it

Televideo Regionale
07/09/2025 16:03
Giorgetti: manovra non sarà correttiva 
  16.03                                 
 Giorgetti: manovra non sarà correttiva 
 In tre anni lavoro serio e pragmatico  
 con metodi prudenti e dividendo impor- 
 tante per i conti e le imprese. Siamo  
 nel panorama europeo e siamo quelli che
 rispettano le regole in modo più pun-  
 tuale. Continueremo così. Sono le paro-
 le del ministro dell'Economia, Giorget-
 ti, al Forum di Cernobbio.             

 "La Legge di bilancio era legge delle  
 manovre correttive e dei sacrifici: la 
 notizia è che ora non serve alcuna ma- 
 novra correttiva". Interventi per fami-
 glie siano compatibili con impegni. Im-
 patto spese per la Difesa "da valutare"

Torna Indietro