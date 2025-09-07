16.03 Giorgetti: manovra non sarà correttiva In tre anni lavoro serio e pragmatico con metodi prudenti e dividendo impor- tante per i conti e le imprese. Siamo nel panorama europeo e siamo quelli che rispettano le regole in modo più pun- tuale. Continueremo così. Sono le paro- le del ministro dell'Economia, Giorget- ti, al Forum di Cernobbio. "La Legge di bilancio era legge delle manovre correttive e dei sacrifici: la notizia è che ora non serve alcuna ma- novra correttiva". Interventi per fami- glie siano compatibili con impegni. Im- patto spese per la Difesa "da valutare"