Sondaggio: 57% boccia operato di Trump
Un sondaggio NBC News Decision Desk
condotto da SurveyMonkey conferma che
la maggioranza degli americani giudica
negativamente l'operato dieTrump.
Solo il 43% approva la sua gestione,
mentre il 57% esprime disapprovazione,
in linea con i dati registrati a giu-
gno. Le critiche riguardano l'economia
e, in particolare, l'inflazione: appena
il 39% promuove le misure,mentre il 61%
le boccia. L'indice di gradimento resta
dunque stabile su livelli bassi, con
poco più di 4 americani su 10 che ap-
provano la sua amministrazione.