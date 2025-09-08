Televideo.Rai.it

08/09/2025 01:30
Sondaggio: 57% boccia operato di Trump 
 Un sondaggio NBC News Decision Desk    
 condotto da SurveyMonkey conferma che  
 la maggioranza degli americani giudica 
 negativamente l'operato dieTrump.      

 Solo il 43% approva la sua gestione,   
 mentre il 57% esprime disapprovazione, 
 in linea con i dati registrati a giu-  
 gno. Le critiche riguardano l'economia 
 e, in particolare, l'inflazione: appena
 il 39% promuove le misure,mentre il 61%
 le boccia. L'indice di gradimento resta
 dunque stabile su livelli bassi, con   
 poco più di 4 americani su 10 che ap-  
 provano la sua amministrazione.

