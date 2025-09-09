|
12.15
Kiev: 20 morti a Yarosa, fermate Mosca
"Un brutale e spietato attacco aereo
russo su Yarova, Donetsk. Direttamente
contro civili. Persone comuni. Proprio
nel momento in cui venivano distribuite
le pensioni. Secondo le prime informa-p
zioni, 20 persone uccise". Così su X il
presidente ucraino.
Zelensky torna a chiedere "una risposta
adeguata" della comunità internaziona-
le: "Il mondo non deve rimanere in si-
lenzio. Il mondo non deve rimanere
fermo", "serve risposta" da Usa,Ue,G20,
"Servono azioni forti per costringere
la Russia a smettere di portare morte".