Televideo.Rai.it

Televideo Regionale
09/09/2025 12:15
Kiev: 20 morti a Yarosa, fermate Mosca 
  12.15                                 
 Kiev: 20 morti a Yarosa, fermate Mosca 
 "Un brutale e spietato attacco aereo   
 russo su Yarova, Donetsk. Direttamente 
 contro civili. Persone comuni. Proprio 
 nel momento in cui venivano distribuite
 le pensioni. Secondo le prime informa-p
 zioni, 20 persone uccise". Così su X il
 presidente ucraino.                    

 Zelensky torna a chiedere "una risposta
 adeguata" della comunità internaziona- 
 le: "Il mondo non deve rimanere in si- 
 lenzio. Il mondo non deve rimanere     
 fermo", "serve risposta" da Usa,Ue,G20,
 "Servono azioni forti per costringere  
 la Russia a smettere di portare morte".

Torna Indietro