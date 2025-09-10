|
12.21
Ondata di maltempo colpisce l'Italia
Nelle ultime 24 ore effettuati 280
interventi dai vigili del fuoco in
zone del Nord e del Centro Italia,tra
Lazio, Liguria, Toscana e Lombardia.
Squadre al lavoro per la rimozione di
alberi e rami caduti, danni d'acqua
e la messa in sicurezza di insegne
e pali pericolanti.Situazione difficile
sull'isola d'Elba dopo il nubifragio e
la frana che ha isolato 200 persone.
Bomba d'acqua in Veneto con oltre 122
mm di pioggia rilevati durante l'evento
Al momento ci sono ancora strade impra-
ticabili e proprietà private allagate.