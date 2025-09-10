12.21 Ondata di maltempo colpisce l'Italia Nelle ultime 24 ore effettuati 280 interventi dai vigili del fuoco in zone del Nord e del Centro Italia,tra Lazio, Liguria, Toscana e Lombardia. Squadre al lavoro per la rimozione di alberi e rami caduti, danni d'acqua e la messa in sicurezza di insegne e pali pericolanti.Situazione difficile sull'isola d'Elba dopo il nubifragio e la frana che ha isolato 200 persone. Bomba d'acqua in Veneto con oltre 122 mm di pioggia rilevati durante l'evento Al momento ci sono ancora strade impra- ticabili e proprietà private allagate.