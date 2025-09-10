Televideo.Rai.it

10/09/2025 12:21
Ondata di maltempo colpisce l'Italia 
 Nelle ultime 24 ore effettuati 280     
 interventi dai vigili del fuoco in     
 zone del Nord e del Centro Italia,tra  
 Lazio, Liguria, Toscana e Lombardia.   
 Squadre al lavoro per la rimozione di  
 alberi e rami caduti, danni d'acqua    
 e la messa in sicurezza di insegne     
 e pali pericolanti.Situazione difficile
 sull'isola d'Elba dopo il nubifragio e 
 la frana che ha isolato 200 persone.   

 Bomba d'acqua in Veneto con oltre 122  
 mm di pioggia rilevati durante l'evento
 Al momento ci sono ancora strade impra-
 ticabili e proprietà private allagate.

