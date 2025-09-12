15.32 Mattarella: teatro merita riconoscenza "Il teatro è parte essenziale della cultura e della storia del nostro come di qualsiasi altro Paese". Lo dice il presidente della Repubblica. Mattarella, ricevendo al Quirinale i finalisti e la giuria della 22esima edizione del "Premio le Maschere del Teatro Italiano". "E' motivo di rammarico vedere alcuni teatri che chiudono,ma il complesso del mondo del teatro rimane per il nostro Paese un punto di riferimento che meri- ta riconoscenza", aggiunge Mattarella.