12/09/2025 15:32
Mattarella: teatro merita riconoscenza 
 "Il teatro è parte essenziale della    
 cultura e della storia del nostro come 
 di qualsiasi altro Paese".             

 Lo dice il presidente della Repubblica.
 Mattarella, ricevendo al Quirinale i   
 finalisti e la giuria della 22esima    
 edizione del "Premio le Maschere del   
 Teatro Italiano".                      

 "E' motivo di rammarico vedere alcuni  
 teatri che chiudono,ma il complesso del
 mondo del teatro rimane per il nostro  
 Paese un punto di riferimento che meri-
 ta riconoscenza", aggiunge Mattarella.

