15.32
Mattarella: teatro merita riconoscenza
"Il teatro è parte essenziale della
cultura e della storia del nostro come
di qualsiasi altro Paese".
Lo dice il presidente della Repubblica.
Mattarella, ricevendo al Quirinale i
finalisti e la giuria della 22esima
edizione del "Premio le Maschere del
Teatro Italiano".
"E' motivo di rammarico vedere alcuni
teatri che chiudono,ma il complesso del
mondo del teatro rimane per il nostro
Paese un punto di riferimento che meri-
ta riconoscenza", aggiunge Mattarella.