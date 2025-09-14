18.35 Doha,Qatar al mondo: sanzionare Israele "Basta con i due pesi, due misure, e sanzionare Israele per i suoi crimini". Così il primo ministro del Qatar Al Thani ha sollecito la comunita' inter- nazionale e gli alleati nel corso di una riunione a Doha.Al Thani ha auspi- cato che vengano adottate "misure concrete per impedire a Israele di continuare ad aggravare la situazione". Sul raid contro i vertici di Hamas, Al Thani ha sostenuto che il Qatar non tollererà alcuna violazione della sua sovranità.Lunedì il summit arabo- islamico sul raid israeliano sul Qatar.