Televideo.Rai.it

Televideo Regionale
14/09/2025 18:35
Doha,Qatar al mondo: sanzionare Israele 
  18.35                                 
 Doha,Qatar al mondo: sanzionare Israele
 "Basta con i due pesi, due misure, e   
 sanzionare Israele per i suoi crimini".
 Così il primo ministro del Qatar Al    
 Thani ha sollecito la comunita' inter- 
 nazionale e gli alleati nel corso di   
 una riunione a Doha.Al Thani ha auspi- 
 cato che vengano adottate "misure      
 concrete per impedire a Israele di     
 continuare ad aggravare la situazione".

 Sul raid contro i vertici di Hamas, Al 
 Thani ha sostenuto che il Qatar non    
 tollererà alcuna violazione della sua  
 sovranità.Lunedì il summit arabo-      
 islamico sul raid israeliano sul Qatar.

Torna Indietro