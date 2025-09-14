|
18.35
Doha,Qatar al mondo: sanzionare Israele
"Basta con i due pesi, due misure, e
sanzionare Israele per i suoi crimini".
Così il primo ministro del Qatar Al
Thani ha sollecito la comunita' inter-
nazionale e gli alleati nel corso di
una riunione a Doha.Al Thani ha auspi-
cato che vengano adottate "misure
concrete per impedire a Israele di
continuare ad aggravare la situazione".
Sul raid contro i vertici di Hamas, Al
Thani ha sostenuto che il Qatar non
tollererà alcuna violazione della sua
sovranità.Lunedì il summit arabo-
islamico sul raid israeliano sul Qatar.