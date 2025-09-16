|
10.03
Giro di prostituzione a Roma:11 arresti
Droga venduta su richiesta ai clienti
e bonifici istantanei per prestazioni
sessuali "porta-a-porta". Una centrale
operativa,aperta h24,organizzava appun-
tamenti e autisti per portare le ragaz-
ze agli hotel o alle abitazioni, a Roma
ma anche fuori dal Lazio.
A capo dell'organizzazione illegale 11
colombiani, tutti arrestati: facevano
arrivare in Italia giovanissime conna-
zionali con la prospettiva di facili
guadagni. Viaggio, vitto, alloggio in
"case dormitorio" tutto pagato, nel
quadrante est della Capitale.