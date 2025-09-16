10.03 Giro di prostituzione a Roma:11 arresti Droga venduta su richiesta ai clienti e bonifici istantanei per prestazioni sessuali "porta-a-porta". Una centrale operativa,aperta h24,organizzava appun- tamenti e autisti per portare le ragaz- ze agli hotel o alle abitazioni, a Roma ma anche fuori dal Lazio. A capo dell'organizzazione illegale 11 colombiani, tutti arrestati: facevano arrivare in Italia giovanissime conna- zionali con la prospettiva di facili guadagni. Viaggio, vitto, alloggio in "case dormitorio" tutto pagato, nel quadrante est della Capitale.