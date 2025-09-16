Televideo.Rai.it

16/09/2025 10:03
Giro di prostituzione a Roma:11 arresti 
 Droga venduta su richiesta ai clienti  
 e bonifici istantanei per prestazioni  
 sessuali "porta-a-porta". Una centrale 
 operativa,aperta h24,organizzava appun-
 tamenti e autisti per portare le ragaz-
 ze agli hotel o alle abitazioni, a Roma
 ma anche fuori dal Lazio.              

 A capo dell'organizzazione illegale 11 
 colombiani, tutti arrestati: facevano  
 arrivare in Italia giovanissime conna- 
 zionali con la prospettiva di facili   
 guadagni. Viaggio, vitto, alloggio in  
 "case dormitorio" tutto pagato, nel    
 quadrante est della Capitale.

