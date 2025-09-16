Televideo.Rai.it

16/09/2025 12:55
Abusi su figlia 5 anni,arrestato 26enne 
 Un cittadino brasiliano di 26 anni è   
 stato arrestato con l'accusa di abusi  
 sessuali sulla figlia di 5 anni. Atteso
 l'interrogatorio di garanzia dal Gip.  
 Della vicenda parlano giornali del Ve- 
 neto, dove l'uomo risiede.             

 L'uomo, riferiscono le cronache, filma-
 va gli abusi e li postava nel Dark Web:
 è accusato anche di produzione e deten-
 zione di materiale pedopornografico. E 
 ci sono le aggravanti dell'età della   
 bambina e del rapporto di parentela.   

 Bimba e madre in struttura protetta.

