12.55
Abusi su figlia 5 anni,arrestato 26enne
Un cittadino brasiliano di 26 anni è
stato arrestato con l'accusa di abusi
sessuali sulla figlia di 5 anni. Atteso
l'interrogatorio di garanzia dal Gip.
Della vicenda parlano giornali del Ve-
neto, dove l'uomo risiede.
L'uomo, riferiscono le cronache, filma-
va gli abusi e li postava nel Dark Web:
è accusato anche di produzione e deten-
zione di materiale pedopornografico. E
ci sono le aggravanti dell'età della
bambina e del rapporto di parentela.
Bimba e madre in struttura protetta.