12.55 Abusi su figlia 5 anni,arrestato 26enne Un cittadino brasiliano di 26 anni è stato arrestato con l'accusa di abusi sessuali sulla figlia di 5 anni. Atteso l'interrogatorio di garanzia dal Gip. Della vicenda parlano giornali del Ve- neto, dove l'uomo risiede. L'uomo, riferiscono le cronache, filma- va gli abusi e li postava nel Dark Web: è accusato anche di produzione e deten- zione di materiale pedopornografico. E ci sono le aggravanti dell'età della bambina e del rapporto di parentela. Bimba e madre in struttura protetta.