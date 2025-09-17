Televideo.Rai.it

17/09/2025 09:07
Investì atleta 15enne:"Omicidio strada" 
 E' indagato per omicidio stradale il   
 camionista che nei giorni scorsi ha in-
 vestito Matilda Ferrari, 15enne promes-
 sa del pattinaggio artistico, sulla    
 strada per la scuola.                  

 L'incidente è avvenuto a Giustino, in  
 Trentino. Il camionista, che era appena
 passato col semaforo verde, ha urtato  
 la giovane che stava attraversando la  
 strada."E' sbucata all'improvviso",dice
 l'uomo, e ora sono in corso gli accer- 
 tamenti sulla velocità del camion al   
 momento dell'impatto. Lutto cittadino a
 Giustino oggi, nel giorno dei funerali.

