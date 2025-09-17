|
9.07
Investì atleta 15enne:"Omicidio strada"
E' indagato per omicidio stradale il
camionista che nei giorni scorsi ha in-
vestito Matilda Ferrari, 15enne promes-
sa del pattinaggio artistico, sulla
strada per la scuola.
L'incidente è avvenuto a Giustino, in
Trentino. Il camionista, che era appena
passato col semaforo verde, ha urtato
la giovane che stava attraversando la
strada."E' sbucata all'improvviso",dice
l'uomo, e ora sono in corso gli accer-
tamenti sulla velocità del camion al
momento dell'impatto. Lutto cittadino a
Giustino oggi, nel giorno dei funerali.