17/09/2025 19:45
Israele,Ue sospende sostegno bilaterale 
 Israele,Ue sospende sostegno bilaterale
 "Sospendiamo il sostegno bilaterale al 
 governo israeliano. Si tratta di un se-
 gnale importante,che conferma la nostra
 politica a favore della pace".Lo ha an-
 nunciato la commissaria Ue Suica.      

 In particolare, 14 milioni di euro di  
 fondi già stanziati per il periodo     
 2020-2024. Di tale importo, 4,3 milioni
 di euro sono stati contrattualizzati,  
 mentre 9,4 milioni di euro rimangono   
 non contrattualizzati.Fino a nuovo av- 
 viso,non procederemo all'identificazio-
 ne congiunta di nuove azioni né alla   
 firma di contratti".

