|
19.45
Israele,Ue sospende sostegno bilaterale
"Sospendiamo il sostegno bilaterale al
governo israeliano. Si tratta di un se-
gnale importante,che conferma la nostra
politica a favore della pace".Lo ha an-
nunciato la commissaria Ue Suica.
In particolare, 14 milioni di euro di
fondi già stanziati per il periodo
2020-2024. Di tale importo, 4,3 milioni
di euro sono stati contrattualizzati,
mentre 9,4 milioni di euro rimangono
non contrattualizzati.Fino a nuovo av-
viso,non procederemo all'identificazio-
ne congiunta di nuove azioni né alla
firma di contratti".