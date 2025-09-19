13.08 Gaza, Flotilla Sumud salpata da Sicilia La seconda tranche italiana della flottiglia Sumud ha lasciato Portopalo di Capo Passero, nel Siracusano, per raggiungere le imbarcazioni che già navigano verso Gaza per portare aiuti. "Vogliamo mandare un messaggio umanita- rio e politico", dice la portavoce De- lia. Parla di "un grande senso di libe- razione, perchè mettere insieme tante barche così non è facile. Il piano è andare verso Gaza dove ora c'è un black out delle comunicazioni,il che non vuol dire che non accadano cose oltre il disumano".