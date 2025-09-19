|
13.08
Gaza, Flotilla Sumud salpata da Sicilia
La seconda tranche italiana della
flottiglia Sumud ha lasciato Portopalo
di Capo Passero, nel Siracusano, per
raggiungere le imbarcazioni che già
navigano verso Gaza per portare aiuti.
"Vogliamo mandare un messaggio umanita-
rio e politico", dice la portavoce De-
lia. Parla di "un grande senso di libe-
razione, perchè mettere insieme tante
barche così non è facile. Il piano è
andare verso Gaza dove ora c'è un black
out delle comunicazioni,il che non vuol
dire che non accadano cose oltre il
disumano".