19/09/2025 13:08
Gaza, Flotilla Sumud salpata da Sicilia 
 La seconda tranche italiana della      
 flottiglia Sumud ha lasciato Portopalo 
 di Capo Passero, nel Siracusano, per   
 raggiungere le imbarcazioni che già    
 navigano verso Gaza per portare aiuti. 

 "Vogliamo mandare un messaggio umanita-
 rio e politico", dice la portavoce De- 
 lia. Parla di "un grande senso di libe-
 razione, perchè mettere insieme tante  
 barche così non è facile. Il piano è   
 andare verso Gaza dove ora c'è un black
 out delle comunicazioni,il che non vuol
 dire che non accadano cose oltre il    
 disumano".

