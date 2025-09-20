|
10.00
Scontro auto-bici,muore un rider 18enne
Un ciclofattorino di 18 anni è morto in
un incidente stradale nel centro di
Andria, in Puglia.
Il rider, in sella alla sua bicicletta,
si è scontrato con un'auto guidata da
una donna di 28 anni. Ogni tentativo di
rianimare il giovane sono stati inutili
La conducente della macchina è risulta-
ta negativa ai test per alcol e droghe.
Bicicletta e veicolo sequestrati. L'in-
cidente è avvenuto ieri intorno alle
23.30. Il ragazzo era impegnato con una
consegna. Indagano i Carabinieri sulla
dinamica dell'incidente.