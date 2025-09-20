Televideo.Rai.it

Televideo Regionale
20/09/2025 10:00
Scontro auto-bici,muore un rider 18enne 
  10.00                                 
 Scontro auto-bici,muore un rider 18enne
 Un ciclofattorino di 18 anni è morto in
 un incidente stradale nel centro di    
 Andria, in Puglia.                     

 Il rider, in sella alla sua bicicletta,
 si è scontrato con un'auto guidata da  
 una donna di 28 anni. Ogni tentativo di
 rianimare il giovane sono stati inutili
 La conducente della macchina è risulta-
 ta negativa ai test per alcol e droghe.
 Bicicletta e veicolo sequestrati. L'in-
 cidente è avvenuto ieri intorno alle   
 23.30. Il ragazzo era impegnato con una
 consegna. Indagano i Carabinieri sulla 
 dinamica dell'incidente.

Torna Indietro