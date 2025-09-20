10.00 Scontro auto-bici,muore un rider 18enne Un ciclofattorino di 18 anni è morto in un incidente stradale nel centro di Andria, in Puglia. Il rider, in sella alla sua bicicletta, si è scontrato con un'auto guidata da una donna di 28 anni. Ogni tentativo di rianimare il giovane sono stati inutili La conducente della macchina è risulta- ta negativa ai test per alcol e droghe. Bicicletta e veicolo sequestrati. L'in- cidente è avvenuto ieri intorno alle 23.30. Il ragazzo era impegnato con una consegna. Indagano i Carabinieri sulla dinamica dell'incidente.