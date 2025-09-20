|
14.13
Ue: bene per Italia se deficit sotto 3%
Il governo italiano ha dichiarato per
voce del ministro Giorgetti, "che pun-
tano a ridurre il deficit di bilancio
dell'Italia al di sotto del 3% del Pil
quest'anno. Noi accogliamo con favore
questa ambizione e, ovviamente, se sarà
questo il caso, se l'Italia porterà il
deficit sotto il 3% del Pil, allora la
procedura per disavanzo eccessivo potrà
essere abrogata".
Così il commissario Ue all'Economia,
Dombrovskis, dopo l'Ecofin informale a
Copenhagen. "Faremo la valutazione nel
ciclo del Semestre Ue di Primavera".