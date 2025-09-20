14.13 Ue: bene per Italia se deficit sotto 3% Il governo italiano ha dichiarato per voce del ministro Giorgetti, "che pun- tano a ridurre il deficit di bilancio dell'Italia al di sotto del 3% del Pil quest'anno. Noi accogliamo con favore questa ambizione e, ovviamente, se sarà questo il caso, se l'Italia porterà il deficit sotto il 3% del Pil, allora la procedura per disavanzo eccessivo potrà essere abrogata". Così il commissario Ue all'Economia, Dombrovskis, dopo l'Ecofin informale a Copenhagen. "Faremo la valutazione nel ciclo del Semestre Ue di Primavera".