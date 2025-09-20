Televideo.Rai.it

20/09/2025 14:13
Ue: bene per Italia se deficit sotto 3% 
 Il governo italiano ha dichiarato per  
 voce del ministro Giorgetti, "che pun- 
 tano a ridurre il deficit di bilancio  
 dell'Italia al di sotto del 3% del Pil 
 quest'anno. Noi accogliamo con favore  
 questa ambizione e, ovviamente, se sarà
 questo il caso, se l'Italia porterà il 
 deficit sotto il 3% del Pil, allora la 
 procedura per disavanzo eccessivo potrà
 essere abrogata".                      

 Così il commissario Ue all'Economia,   
 Dombrovskis, dopo l'Ecofin informale a 
 Copenhagen. "Faremo la valutazione nel 
 ciclo del Semestre Ue di Primavera".

