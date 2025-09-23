Televideo.Rai.it

23/09/2025 13:45
No richiesta,Chico Forti resta in cella 
 Chico Forti resta in carcere. Il Tribu-
 nale di Sorveglianza di Verona ha re-  
 spinto la sua istanza per ottenere la  
 libertà condizionale.                  

 Uno dei legali di Forti ha annunciato  
 che contro il provvedimento valuteranno
 il ricorso in Cassazione.              

 Il 66enne trentino, condannato nel 2000
 all'ergastolo negli Stati Uniti per    
 l'omicidio dell'imprenditore australia-
 no Dale Pike, fu estradato in Italia   
 nel 2024 e da allora sta scontando la  
 pena nel carcere di Montorio a Verona.

