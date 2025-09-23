|
13.45
No richiesta,Chico Forti resta in cella
Chico Forti resta in carcere. Il Tribu-
nale di Sorveglianza di Verona ha re-
spinto la sua istanza per ottenere la
libertà condizionale.
Uno dei legali di Forti ha annunciato
che contro il provvedimento valuteranno
il ricorso in Cassazione.
Il 66enne trentino, condannato nel 2000
all'ergastolo negli Stati Uniti per
l'omicidio dell'imprenditore australia-
no Dale Pike, fu estradato in Italia
nel 2024 e da allora sta scontando la
pena nel carcere di Montorio a Verona.