|
19.25
Erdogan:"L'umanità ha toccato il fondo"
"A Gaza l'umanità ha toccato il fondo"
Così il presidente turco Erdogan all'
Onu. "Una barbarie che in questo secolo
non si era mai vista". Rattristato per
l'assenza di Abu Mazen,leader dell'ANP,
nel suo discorso il ringraziamento ai
Paesi che hanno annunciato il ricono-
scimento della Palestina e l'invito
agli altri Stati a farlo.
Accusa Israele di "portare avanti una
politica di sterminio di massa sotto
mentite spoglie". E dice che Netanyahu
non vuole liberare gli ostaggi, e
nemmeno raggiungere la pace.