Televideo.Rai.it

Televideo Regionale
23/09/2025 19:25
Erdogan:"L'umanità ha toccato il fondo" 
  19.25                                 
 Erdogan:"L'umanità ha toccato il fondo"
 "A Gaza l'umanità ha toccato il fondo" 
 Così il presidente turco Erdogan all'  
 Onu. "Una barbarie che in questo secolo
 non si era mai vista". Rattristato per 
 l'assenza di Abu Mazen,leader dell'ANP,
 nel suo discorso il ringraziamento ai  
 Paesi che hanno annunciato il ricono-  
 scimento della Palestina e l'invito    
 agli altri Stati a farlo.              

 Accusa Israele di "portare avanti una  
 politica di sterminio di massa sotto   
 mentite spoglie". E dice che Netanyahu 
 non vuole liberare gli ostaggi, e      
 nemmeno raggiungere la pace.

Torna Indietro