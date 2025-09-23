19.25 Erdogan:"L'umanità ha toccato il fondo" "A Gaza l'umanità ha toccato il fondo" Così il presidente turco Erdogan all' Onu. "Una barbarie che in questo secolo non si era mai vista". Rattristato per l'assenza di Abu Mazen,leader dell'ANP, nel suo discorso il ringraziamento ai Paesi che hanno annunciato il ricono- scimento della Palestina e l'invito agli altri Stati a farlo. Accusa Israele di "portare avanti una politica di sterminio di massa sotto mentite spoglie". E dice che Netanyahu non vuole liberare gli ostaggi, e nemmeno raggiungere la pace.