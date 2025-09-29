22.40 Serie A, 5a giornata: Genoa-Lazio 0-3 Riscatto Lazio in casa del Genoa. A Ma- rassi la squadra di Sarri passa con un netto 0-3 e sale a 6 punti col Sassuolo Il Grifone incassa la terza sconfitta e resta a quota 2,ultimo con Pisa e Lecce Ospiti subito avanti con Cancellieri imbucato da Castellanos(4').L'argentino non si mette in proprio e raddoppia su assist di Marusic (30'). Il Genoa si fa vedere con Ellertson chiuso da Provedel in uscita. Ripresa.Il Var revoca un ri- gore al Grifone (non è mani di Romagno- li) e la Lazio cala il tris con Zacca- gni che risolve una mischia (63').