29/09/2025 22:40
Serie A, 5a giornata: Genoa-Lazio 0-3 
 Riscatto Lazio in casa del Genoa. A Ma-
 rassi la squadra di Sarri passa con un 
 netto 0-3 e sale a 6 punti col Sassuolo
 Il Grifone incassa la terza sconfitta e
 resta a quota 2,ultimo con Pisa e Lecce

 Ospiti subito avanti con Cancellieri   
 imbucato da Castellanos(4').L'argentino
 non si mette in proprio e raddoppia su 
 assist di Marusic (30'). Il Genoa si fa
 vedere con Ellertson chiuso da Provedel
 in uscita. Ripresa.Il Var revoca un ri-
 gore al Grifone (non è mani di Romagno-
 li) e la Lazio cala il tris con Zacca- 
 gni che risolve una mischia (63').

