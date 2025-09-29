|
22.40
Serie A, 5a giornata: Genoa-Lazio 0-3
Riscatto Lazio in casa del Genoa. A Ma-
rassi la squadra di Sarri passa con un
netto 0-3 e sale a 6 punti col Sassuolo
Il Grifone incassa la terza sconfitta e
resta a quota 2,ultimo con Pisa e Lecce
Ospiti subito avanti con Cancellieri
imbucato da Castellanos(4').L'argentino
non si mette in proprio e raddoppia su
assist di Marusic (30'). Il Genoa si fa
vedere con Ellertson chiuso da Provedel
in uscita. Ripresa.Il Var revoca un ri-
gore al Grifone (non è mani di Romagno-
li) e la Lazio cala il tris con Zacca-
gni che risolve una mischia (63').