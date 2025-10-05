|
18.28
Tennis, Sinner si ritira a Shanghai
Finisce in modo inaspettato il Masters
1000 di Shanghai per Jannik Sinner. Il
n.2 del Mondo si ritira nel terzo set
dei sedicesimi di finale,contro l'olan-
dese Tallon Grieskspoor, n. 31 Atp. Un
problema muscolare ha fermato l'azzurro
che aveva vinto il primo set 7-6 al tie
break (7-3) e perso il secondo 5-7.
Nel terzo set Jannik ha cominciato a
zoppicare vistosamente. Dopo aver chie-
sto l'intervento del fisioterapista, l'
altoatesino ha rinunciato a riprendere
il match. Sembra un caso di crampi.