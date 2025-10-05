18.28 Tennis, Sinner si ritira a Shanghai Finisce in modo inaspettato il Masters 1000 di Shanghai per Jannik Sinner. Il n.2 del Mondo si ritira nel terzo set dei sedicesimi di finale,contro l'olan- dese Tallon Grieskspoor, n. 31 Atp. Un problema muscolare ha fermato l'azzurro che aveva vinto il primo set 7-6 al tie break (7-3) e perso il secondo 5-7. Nel terzo set Jannik ha cominciato a zoppicare vistosamente. Dopo aver chie- sto l'intervento del fisioterapista, l' altoatesino ha rinunciato a riprendere il match. Sembra un caso di crampi.