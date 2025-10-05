Televideo.Rai.it

05/10/2025 18:28
Tennis, Sinner si ritira a Shanghai 
 Finisce in modo inaspettato il Masters 
 1000 di Shanghai per Jannik Sinner. Il 
 n.2 del Mondo si ritira nel terzo set  
 dei sedicesimi di finale,contro l'olan-
 dese Tallon Grieskspoor, n. 31 Atp. Un 
 problema muscolare ha fermato l'azzurro
 che aveva vinto il primo set 7-6 al tie
 break (7-3) e perso il secondo 5-7.    

 Nel terzo set Jannik ha cominciato a   
 zoppicare vistosamente. Dopo aver chie-
 sto l'intervento del fisioterapista, l'
 altoatesino ha rinunciato a riprendere 
 il match. Sembra un caso di crampi.

