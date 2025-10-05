Televideo.Rai.it

05/10/2025 21:15
In Francia nasce il governo Lecornu 
  21.15                                 
 In Francia nasce il governo Lecornu    
 Il presidente francese Macron ha annun-
 ciato il nuovo governo francese,guidato
 da Sebastien Lecornu.Tra i ministri fi-
 gurano Bruno Le Maire alla Difesa, Ro- 
 land Lescure all'Economia e Finanze,Ge-
 rald Darmanin riconfermato alla Giusti-
 zia,Jean-Noel Barrot agli Affari esteri
 e Bruno Retailleau agli Interni.       

 Macron ha nominato 18 ministri,come os-
 satura del nuovo esecutivo.Lo annuncia 
 l'Eliseo. Un primo consiglio dei mini- 
 stri è previsto in giornata con Macron,
 mentre martedì il primo ministro terrà 
 il suo discorso di politica  generale.

