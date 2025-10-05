21.15 In Francia nasce il governo Lecornu Il presidente francese Macron ha annun- ciato il nuovo governo francese,guidato da Sebastien Lecornu.Tra i ministri fi- gurano Bruno Le Maire alla Difesa, Ro- land Lescure all'Economia e Finanze,Ge- rald Darmanin riconfermato alla Giusti- zia,Jean-Noel Barrot agli Affari esteri e Bruno Retailleau agli Interni. Macron ha nominato 18 ministri,come os- satura del nuovo esecutivo.Lo annuncia l'Eliseo. Un primo consiglio dei mini- stri è previsto in giornata con Macron, mentre martedì il primo ministro terrà il suo discorso di politica generale.