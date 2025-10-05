|
21.15
In Francia nasce il governo Lecornu
Il presidente francese Macron ha annun-
ciato il nuovo governo francese,guidato
da Sebastien Lecornu.Tra i ministri fi-
gurano Bruno Le Maire alla Difesa, Ro-
land Lescure all'Economia e Finanze,Ge-
rald Darmanin riconfermato alla Giusti-
zia,Jean-Noel Barrot agli Affari esteri
e Bruno Retailleau agli Interni.
Macron ha nominato 18 ministri,come os-
satura del nuovo esecutivo.Lo annuncia
l'Eliseo. Un primo consiglio dei mini-
stri è previsto in giornata con Macron,
mentre martedì il primo ministro terrà
il suo discorso di politica generale.