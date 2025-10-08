11.45 Cortina2026,3 arresti tra cui 2 ultras "Questa è Cortina, qui comandiamo noi". Così i fratelli romani Leopoldo e Alvi- se Cobianchi,raggiunti da misura caute- lare nell'ambito di una indagine della Procura di Belluno: minacciavano il ge- store di un locale a Cortina d'Ampezzo per imporre "cocaina, deejay e serate". Hanno pure tentato di infiltrarsi negli appalti dei Giochi Olimpici 2026 a Mi- lano e Cortina.Accusa:estorsione aggra- vata da metodo mafioso. 3 gli arresti. I due erano nel gruppo Ultras Lazio (Irriducibili) già capeggiato da Fabri- zio Piscitelli, ucciso a Roma nel 2019.