Televideo.Rai.it

Televideo Regionale
08/10/2025 11:45
Cortina2026,3 arresti tra cui 2 ultras 
  11.45                                 
 Cortina2026,3 arresti tra cui 2 ultras 
 "Questa è Cortina, qui comandiamo noi".
 Così i fratelli romani Leopoldo e Alvi-
 se Cobianchi,raggiunti da misura caute-
 lare nell'ambito di una indagine della 
 Procura di Belluno: minacciavano il ge-
 store di un locale a Cortina d'Ampezzo 
 per imporre "cocaina, deejay e serate".
 Hanno pure tentato di infiltrarsi negli
 appalti dei Giochi Olimpici 2026 a Mi- 
 lano e Cortina.Accusa:estorsione aggra-
 vata da metodo mafioso. 3 gli arresti. 

 I due erano nel gruppo Ultras Lazio    
 (Irriducibili) già capeggiato da Fabri-
 zio Piscitelli, ucciso a Roma nel 2019.

Torna Indietro