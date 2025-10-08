|
11.45
Cortina2026,3 arresti tra cui 2 ultras
"Questa è Cortina, qui comandiamo noi".
Così i fratelli romani Leopoldo e Alvi-
se Cobianchi,raggiunti da misura caute-
lare nell'ambito di una indagine della
Procura di Belluno: minacciavano il ge-
store di un locale a Cortina d'Ampezzo
per imporre "cocaina, deejay e serate".
Hanno pure tentato di infiltrarsi negli
appalti dei Giochi Olimpici 2026 a Mi-
lano e Cortina.Accusa:estorsione aggra-
vata da metodo mafioso. 3 gli arresti.
I due erano nel gruppo Ultras Lazio
(Irriducibili) già capeggiato da Fabri-
zio Piscitelli, ucciso a Roma nel 2019.