09/10/2025 13:22
Nobel letteratura a Lazlo Krasznahorkai 
 E' lo scrittore ungherese Lazlo Kras-  
 znahorkai a vincere il premio Nobel per
 la Letteratura 2025. Ad assegnare il   
 premio è stata l'Accademia di Svezia.  

 "Per la sua opera avvincente e visiona-
 ria che, nel mezzo del terrore apoca-  
 littico, riafferma il potere dell'arte"
 si legge nella motivazione. Nelle opere
 dello scrittore 71enne vi è un mondo   
 privo di eroi classici: i protagonisti 
 sono come marionette i cui fili si in- 
 trecciano dietro le quinte. Tra i suoi 
 romanzi più noti 'Satantango' (1985) e 
 'Melancolia della resistenza' (1989).

