13.22
Nobel letteratura a Lazlo Krasznahorkai
E' lo scrittore ungherese Lazlo Kras-
znahorkai a vincere il premio Nobel per
la Letteratura 2025. Ad assegnare il
premio è stata l'Accademia di Svezia.
"Per la sua opera avvincente e visiona-
ria che, nel mezzo del terrore apoca-
littico, riafferma il potere dell'arte"
si legge nella motivazione. Nelle opere
dello scrittore 71enne vi è un mondo
privo di eroi classici: i protagonisti
sono come marionette i cui fili si in-
trecciano dietro le quinte. Tra i suoi
romanzi più noti 'Satantango' (1985) e
'Melancolia della resistenza' (1989).