13.22 Nobel letteratura a Lazlo Krasznahorkai E' lo scrittore ungherese Lazlo Kras- znahorkai a vincere il premio Nobel per la Letteratura 2025. Ad assegnare il premio è stata l'Accademia di Svezia. "Per la sua opera avvincente e visiona- ria che, nel mezzo del terrore apoca- littico, riafferma il potere dell'arte" si legge nella motivazione. Nelle opere dello scrittore 71enne vi è un mondo privo di eroi classici: i protagonisti sono come marionette i cui fili si in- trecciano dietro le quinte. Tra i suoi romanzi più noti 'Satantango' (1985) e 'Melancolia della resistenza' (1989).