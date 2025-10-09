|
20.56
Hamas: guerra è finita, garanzie da Usa
Hamas ha "ricevuto garanzie dai media-
tori e dall'amministrazione Usa e hanno
tutti confermato che la guerra è del
tutto conclusa". Lo ha dichiarato, ri-
porta Ynet, il capo di Hamas a Gaza,
Khalil al-Hayya.
"I residenti di Gaza hanno combattuto
una guerra senza precedenti al mondo e
affrontato la tirannia, le operazioni
militari e i massacri", ha detto. "Ci
siamo approcciati con il piano del pre-
sidente degli Stati Uniti con grande
responsabilità e fornito una risposta
che serve il nostro popolo".