20.56 Hamas: guerra è finita, garanzie da Usa Hamas ha "ricevuto garanzie dai media- tori e dall'amministrazione Usa e hanno tutti confermato che la guerra è del tutto conclusa". Lo ha dichiarato, ri- porta Ynet, il capo di Hamas a Gaza, Khalil al-Hayya. "I residenti di Gaza hanno combattuto una guerra senza precedenti al mondo e affrontato la tirannia, le operazioni militari e i massacri", ha detto. "Ci siamo approcciati con il piano del pre- sidente degli Stati Uniti con grande responsabilità e fornito una risposta che serve il nostro popolo".