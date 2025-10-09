Televideo.Rai.it

09/10/2025 20:56
Hamas: guerra è finita, garanzie da Usa 
 Hamas: guerra è finita, garanzie da Usa
 Hamas ha "ricevuto garanzie dai media- 
 tori e dall'amministrazione Usa e hanno
 tutti confermato che la guerra è del   
 tutto conclusa". Lo ha dichiarato, ri- 
 porta Ynet, il capo di Hamas a Gaza,   
 Khalil al-Hayya.                       

 "I residenti di Gaza hanno combattuto  
 una guerra senza precedenti al mondo e 
 affrontato la tirannia, le operazioni  
 militari e i massacri", ha detto. "Ci  
 siamo approcciati con il piano del pre-
 sidente degli Stati Uniti con grande   
 responsabilità e fornito una risposta  
 che serve il nostro popolo".

