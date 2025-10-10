Televideo.Rai.it

10/10/2025 15:27
Mattarella:"Pace sia nell'animo popoli" 
 Mattarella:"Pace sia nell'animo popoli"
 "La pace va acquisita nell'animo dei   
 popoli, altrimenti non è pace. Da qui  
 l'insistenza, frutto non di cieca osti-
 nazione ma di lucida visione storica,  
 per l'obiettivo dei due Stati per due  
 popoli". Così il Presidente Mattarella 
 al vertice Arraiolos su Gaza, a Tallinn

 "Le sofferenze resteranno iscritte nel 
 DNA delle nuove generazioni".Serve "una
 prospettiva politica davvero storica,  
 quindi coinvolgente per i palestinesi" 
 che "rimuova gli alti rischi di nuove  
 esplosioni di violenza", ha detto. L'Ue
 operi"con tempestività e una voce sola"

