|
15.27
Mattarella:"Pace sia nell'animo popoli"
"La pace va acquisita nell'animo dei
popoli, altrimenti non è pace. Da qui
l'insistenza, frutto non di cieca osti-
nazione ma di lucida visione storica,
per l'obiettivo dei due Stati per due
popoli". Così il Presidente Mattarella
al vertice Arraiolos su Gaza, a Tallinn
"Le sofferenze resteranno iscritte nel
DNA delle nuove generazioni".Serve "una
prospettiva politica davvero storica,
quindi coinvolgente per i palestinesi"
che "rimuova gli alti rischi di nuove
esplosioni di violenza", ha detto. L'Ue
operi"con tempestività e una voce sola"