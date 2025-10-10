|
Borse europee in rosso, Milano -1,74%
Le Borse europee hanno chiuso in ribas-
so dopo aver proceduta incerta per buo-
na parte della seduta.A far peggiorare
gli indici nel finale sono state le
parole del presidente Usa Donald Trump
che ha minacciato un massiccio aumento
dei dazi contro Cina con l'effetto in
prima battuta di far scivolare Wall
Street. Parigi, alle prese con la crisi
politica, ha perso l'1,53%, Francoforte
l'1,5% e Londra lo 0,86 per cento.
Anche Piazza Affari ha segnato una
seduta pesante con l'indice Ftse Mib
che ha lasciato sul terreno l'1,74%.