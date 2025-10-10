Televideo.Rai.it

10/10/2025 18:25
Borse europee in rosso, Milano -1,74% 
 Le Borse europee hanno chiuso in ribas-
 so dopo aver proceduta incerta per buo-
 na parte della seduta.A far peggiorare 
 gli indici nel finale sono state le    
 parole del presidente Usa Donald Trump 
 che ha minacciato un massiccio aumento 
 dei dazi contro Cina con l'effetto in  
 prima battuta di far scivolare Wall    
 Street. Parigi, alle prese con la crisi
 politica, ha perso l'1,53%, Francoforte
 l'1,5% e Londra lo 0,86 per cento.     

 Anche Piazza Affari ha segnato una     
 seduta pesante con l'indice Ftse Mib   
 che ha lasciato sul terreno l'1,74%.

