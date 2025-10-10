23.00 S&P: Rating Italia BBB+,Outlook stabile S&P ha confermato il rating BBB+ per l'Italia con Outlook stabile. L'agenzia aveva alzato il rating in aprile pre- miando la stabilità politica del Paese. Lo scorso 19 settembre, anche Fitch ha rivisto al rialzo la sua valutazione sull'Italia a BBB+ con Outlook stabile sottolineando la sua "maggiore fiducia nella traiettoria si bilancio". L'Italia attende ora Moody's che a mag- gio ha confermato il rating a BAA3 (un gradino sopra'junk',livello spazzatura) alzando però l'Outlook da stabile e po- sitivo. E' prevista per il 21 novembre.