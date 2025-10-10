Televideo.Rai.it

10/10/2025 23:00
 S&P: Rating Italia BBB+,Outlook stabile
 S&P ha confermato il rating BBB+ per   
 l'Italia con Outlook stabile. L'agenzia
 aveva alzato il rating in aprile pre-  
 miando la stabilità politica del Paese.
 Lo scorso 19 settembre, anche Fitch ha 
 rivisto al rialzo la sua valutazione   
 sull'Italia a BBB+ con Outlook stabile 
 sottolineando la sua "maggiore fiducia 
 nella traiettoria si bilancio".        

 L'Italia attende ora Moody's che a mag-
 gio ha confermato il rating a BAA3 (un 
 gradino sopra'junk',livello spazzatura)
 alzando però l'Outlook da stabile e po-
 sitivo. E' prevista per il 21 novembre.

