|
23.00
S&P: Rating Italia BBB+,Outlook stabile
S&P ha confermato il rating BBB+ per
l'Italia con Outlook stabile. L'agenzia
aveva alzato il rating in aprile pre-
miando la stabilità politica del Paese.
Lo scorso 19 settembre, anche Fitch ha
rivisto al rialzo la sua valutazione
sull'Italia a BBB+ con Outlook stabile
sottolineando la sua "maggiore fiducia
nella traiettoria si bilancio".
L'Italia attende ora Moody's che a mag-
gio ha confermato il rating a BAA3 (un
gradino sopra'junk',livello spazzatura)
alzando però l'Outlook da stabile e po-
sitivo. E' prevista per il 21 novembre.