12.49 Tennis,Wuhan: Paolini out in semifinale Si ferma in semifinale la corsa di Ja- smine Paolini nel WTA 1000 di Wuhan in Cina. La toscana, testa di serie n.7, è stata battuta, per la prima volta que- st'anno, da Coco Gauff, numero 3 del ranking. E' finita con un rapido 64 63 per l'a- mericana, in un match condizionato dal- la difficoltà per le due tenniste di mantenere il servizio: in totale sono stati addirittura 12 i break (in 17 ga- me), con l'azzurra che nel secondo set non è riuscita a mantenere il servizio nei suoi 4 turni di battuta.