12.49
Tennis,Wuhan: Paolini out in semifinale
Si ferma in semifinale la corsa di Ja-
smine Paolini nel WTA 1000 di Wuhan in
Cina. La toscana, testa di serie n.7, è
stata battuta, per la prima volta que-
st'anno, da Coco Gauff, numero 3 del
ranking.
E' finita con un rapido 64 63 per l'a-
mericana, in un match condizionato dal-
la difficoltà per le due tenniste di
mantenere il servizio: in totale sono
stati addirittura 12 i break (in 17 ga-
me), con l'azzurra che nel secondo set
non è riuscita a mantenere il servizio
nei suoi 4 turni di battuta.