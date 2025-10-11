Televideo.Rai.it

11/10/2025 12:49
Tennis,Wuhan: Paolini out in semifinale 
 Si ferma in semifinale la corsa di Ja- 
 smine Paolini nel WTA 1000 di Wuhan in 
 Cina. La toscana, testa di serie n.7, è
 stata battuta, per la prima volta que- 
 st'anno, da Coco Gauff, numero 3 del   
 ranking.                               

 E' finita con un rapido 64 63 per l'a- 
 mericana, in un match condizionato dal-
 la difficoltà per le due tenniste di   
 mantenere il servizio: in totale sono  
 stati addirittura 12 i break (in 17 ga-
 me), con l'azzurra che nel secondo set 
 non è riuscita a mantenere il servizio 
 nei suoi 4 turni di battuta.

