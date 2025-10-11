|
20.50
Witkoff in Piazza Ostaggi a Tel Aviv
"Ho sognato questa notte". Così l'in-
viato statunitense Steve Witkoff nel
discorso alla Piazza degli Ostaggi a
Tel Aviv,in vista dell'atteso rilascio
dei rapiti da parte di Hamas."Il vostro
coraggio ha mosso il mondo".
Dalla folla,riportano i media israelia-
ni, sono arrivati fischi quando Witkoff
ha menzionato Netanyahu, mentre il nome
di Trump è stato applaudito e invocato.
Secondo Haaretz, sono circa 400.000 le
persone riunite stasera in piazza per
l'evento organizzato dal Forum delle
famiglie degli ostaggi.