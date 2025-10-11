Televideo.Rai.it

11/10/2025 20:50
Witkoff in Piazza Ostaggi a Tel Aviv 
 "Ho sognato questa notte". Così l'in-  
 viato statunitense Steve Witkoff nel   
 discorso alla Piazza degli Ostaggi a   
 Tel Aviv,in vista dell'atteso rilascio 
 dei rapiti da parte di Hamas."Il vostro
 coraggio ha mosso il mondo".           

 Dalla folla,riportano i media israelia-
 ni, sono arrivati fischi quando Witkoff
 ha menzionato Netanyahu, mentre il nome
 di Trump è stato applaudito e invocato.
 Secondo Haaretz, sono circa 400.000 le 
 persone riunite stasera in piazza per  
 l'evento organizzato dal Forum delle   
 famiglie degli ostaggi.

