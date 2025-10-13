|
NESSUNA OFFERTA FA FONDI ESTERI
Nelle ultime ore sono circolate alcune
notizie riguardo presunti interessi da
parte di fondi esteri per acquisire la
Lazio. Non c'è nulla di vero però, e ad
affermarlo è la stessa società bianco-
celeste, che tramite un comunicato uf-
ficiale ha smentito la notizia: "Queste
informazioni sono totalmente false, co-
struite con l'unico intento di destabi-
lizzare la società, il tifo e il titolo
quotato in borsa".
La nota aggiunge: "Non sono mai perve-
nute offerte, proposte informali o ma-
nifestazioni di interesse da fondi qa-
tarioti o altri soggetti".
