NESSUNA OFFERTA FA FONDI ESTERI Nelle ultime ore sono circolate alcune notizie riguardo presunti interessi da parte di fondi esteri per acquisire la Lazio. Non c'è nulla di vero però, e ad affermarlo è la stessa società bianco- celeste, che tramite un comunicato uf- ficiale ha smentito la notizia: "Queste informazioni sono totalmente false, co- struite con l'unico intento di destabi- lizzare la società, il tifo e il titolo quotato in borsa". La nota aggiunge: "Non sono mai perve- nute offerte, proposte informali o ma- nifestazioni di interesse da fondi qa- tarioti o altri soggetti". 260 Altri sport 299 Brevi sport