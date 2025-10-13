Televideo.Rai.it

13/10/2025 14:15
NESSUNA OFFERTA FA FONDI ESTERI 
 Nelle ultime ore sono circolate alcune 
 notizie riguardo presunti interessi da 
 parte di fondi esteri per acquisire la 
 Lazio. Non c'è nulla di vero però, e ad
 affermarlo è la stessa società bianco- 
 celeste, che tramite un comunicato uf- 
 ficiale ha smentito la notizia: "Queste
 informazioni sono totalmente false, co-
 struite con l'unico intento di destabi-
 lizzare la società, il tifo e il titolo
 quotato in borsa".                     

 La nota aggiunge: "Non sono mai perve- 
 nute offerte, proposte informali o ma- 
 nifestazioni di interesse da fondi qa- 
 tarioti o altri soggetti".             

