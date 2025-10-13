Televideo.Rai.it

Televideo Regionale
13/10/2025 14:33
CON LA LAZIO RIENTRANO IN TRE 
     CON LA LAZIO RIENTRANO IN TRE      

 Può sorridere mister Ivan Juric, che in
 vista della prossima sfida casalinga, a
 Bergamo contro la Lazio, dovrebbe recu-
 perare tre elementi. Si tratta di Nico-
 la Zalewski, Giorgio Scalvini e Charles
 De Ketelaere. Il belga sarà anche impe-
 gnato con la sua nazionale in Galles, e
 il suo rientro sarà gestito con cautela
 sia dal ct Garcia che dallo stesso Ju- 
 ric, che non vuole affrettare i tempi. 

 In dubbio invece Kossounou e Scamacca, 
 che puntano a rientrare tra i convocati
 contro la formazione biancoceleste, ma 
 non sembrano ancora pronti per scendere
 in campo.                              

 260 Altri sport         299 Brevi sport

Torna Indietro