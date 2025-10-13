CON LA LAZIO RIENTRANO IN TRE Può sorridere mister Ivan Juric, che in vista della prossima sfida casalinga, a Bergamo contro la Lazio, dovrebbe recu- perare tre elementi. Si tratta di Nico- la Zalewski, Giorgio Scalvini e Charles De Ketelaere. Il belga sarà anche impe- gnato con la sua nazionale in Galles, e il suo rientro sarà gestito con cautela sia dal ct Garcia che dallo stesso Ju- ric, che non vuole affrettare i tempi. In dubbio invece Kossounou e Scamacca, che puntano a rientrare tra i convocati contro la formazione biancoceleste, ma non sembrano ancora pronti per scendere in campo. 260 Altri sport 299 Brevi sport