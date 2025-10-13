|
CON LA LAZIO RIENTRANO IN TRE
Può sorridere mister Ivan Juric, che in
vista della prossima sfida casalinga, a
Bergamo contro la Lazio, dovrebbe recu-
perare tre elementi. Si tratta di Nico-
la Zalewski, Giorgio Scalvini e Charles
De Ketelaere. Il belga sarà anche impe-
gnato con la sua nazionale in Galles, e
il suo rientro sarà gestito con cautela
sia dal ct Garcia che dallo stesso Ju-
ric, che non vuole affrettare i tempi.
In dubbio invece Kossounou e Scamacca,
che puntano a rientrare tra i convocati
contro la formazione biancoceleste, ma
non sembrano ancora pronti per scendere
in campo.
260 Altri sport 299 Brevi sport