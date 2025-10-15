Televideo.Rai.it

15/10/2025 15:42
Consulta:su Todde Collegio oltre poteri 
 Il Collegio di garanzia elettorale sar-
 do che impose al Consiglio il voto sul-
 la decadenza della presidente Todde "ha
 esorbitato dai propri poteri". Così la 
 Consulta, sul conflitto di attribuzione
 sollevato dalla Regione Sardegna. Non  
 stava allo Stato (tramite il Collegio) 
 affermare l'ineleggibilità, malgrado   
 "le pur gravi contestazioni". Menomate 
 attribuzioni costituzionali Sardegna.  

 Inammissibile invece il conflitto sol- 
 levato contro il Tribunale di Cagliari:
 si è pronunciato solo su Todde, la Re- 
 gione è rimasta estranea al giudizio.

