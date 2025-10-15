|
15.42
Consulta:su Todde Collegio oltre poteri
Il Collegio di garanzia elettorale sar-
do che impose al Consiglio il voto sul-
la decadenza della presidente Todde "ha
esorbitato dai propri poteri". Così la
Consulta, sul conflitto di attribuzione
sollevato dalla Regione Sardegna. Non
stava allo Stato (tramite il Collegio)
affermare l'ineleggibilità, malgrado
"le pur gravi contestazioni". Menomate
attribuzioni costituzionali Sardegna.
Inammissibile invece il conflitto sol-
levato contro il Tribunale di Cagliari:
si è pronunciato solo su Todde, la Re-
gione è rimasta estranea al giudizio.