Televideo.Rai.it

Televideo Regionale
17/10/2025 23:00
DBRS alza il rating dell'Italia ad "A" 
  23.00                                 
 DBRS alza il rating dell'Italia ad "A" 
 L'agenzia Dbrs Morningstar alza il     
 rating dell'Italia da BBB (High) ad A  
 (low), con trend stabile da positivo.  
 "L'Italia sta attraversando un periodo 
 di stabilità politica che garantisce   
 maggiore prevedibilità nell'elaborazio-
 ne delle politiche e credibilità nei   
 piani di bilancio" afferma l'agenzia.  

 "Frutto del lavoro costante di questi  
 tre anni di governo, l'Italia torna in 
 serie A con grande orgoglio". Così il  
 ministro dell'economia e delle finanze 
 Giancarlo Giorgetti commenta la notizia

Torna Indietro