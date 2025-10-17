|
23.00
DBRS alza il rating dell'Italia ad "A"
L'agenzia Dbrs Morningstar alza il
rating dell'Italia da BBB (High) ad A
(low), con trend stabile da positivo.
"L'Italia sta attraversando un periodo
di stabilità politica che garantisce
maggiore prevedibilità nell'elaborazio-
ne delle politiche e credibilità nei
piani di bilancio" afferma l'agenzia.
"Frutto del lavoro costante di questi
tre anni di governo, l'Italia torna in
serie A con grande orgoglio". Così il
ministro dell'economia e delle finanze
Giancarlo Giorgetti commenta la notizia