23.00 DBRS alza il rating dell'Italia ad "A" L'agenzia Dbrs Morningstar alza il rating dell'Italia da BBB (High) ad A (low), con trend stabile da positivo. "L'Italia sta attraversando un periodo di stabilità politica che garantisce maggiore prevedibilità nell'elaborazio- ne delle politiche e credibilità nei piani di bilancio" afferma l'agenzia. "Frutto del lavoro costante di questi tre anni di governo, l'Italia torna in serie A con grande orgoglio". Così il ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti commenta la notizia