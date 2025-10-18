Televideo.Rai.it

18/10/2025 14:45
Due regioni italiane tra più fragili Ue 
 Guyana francese, Calabria e Campania   
 sono le regioni con i più alti tassi di
 rischio di povertà o esclusione sociale
 in Europa.Sono i dati 2024 di Eurostat.
 Vulnerabilità al 59,4% in Guyana, se-  
 guita dalla Calabria (48,8%): poi c'è  
 Melilla, città autonoma spagnola ed    
 enclave spagnola in Marocco (44,5%) e  
 la Campania (43,5%).                   

 Calabria e Campania superano di oltre  
 il doppio la media Ue del 21%; ben so- 
 pra la soglia critica del 33% ci sono  
 anche la Sicilia e la Puglia (rispetti-
 vamente 40,9% e 37,7%).

