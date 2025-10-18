14.45 Due regioni italiane tra più fragili Ue Guyana francese, Calabria e Campania sono le regioni con i più alti tassi di rischio di povertà o esclusione sociale in Europa.Sono i dati 2024 di Eurostat. Vulnerabilità al 59,4% in Guyana, se- guita dalla Calabria (48,8%): poi c'è Melilla, città autonoma spagnola ed enclave spagnola in Marocco (44,5%) e la Campania (43,5%). Calabria e Campania superano di oltre il doppio la media Ue del 21%; ben so- pra la soglia critica del 33% ci sono anche la Sicilia e la Puglia (rispetti- vamente 40,9% e 37,7%).