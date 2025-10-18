|
Due regioni italiane tra più fragili Ue
Guyana francese, Calabria e Campania
sono le regioni con i più alti tassi di
rischio di povertà o esclusione sociale
in Europa.Sono i dati 2024 di Eurostat.
Vulnerabilità al 59,4% in Guyana, se-
guita dalla Calabria (48,8%): poi c'è
Melilla, città autonoma spagnola ed
enclave spagnola in Marocco (44,5%) e
la Campania (43,5%).
Calabria e Campania superano di oltre
il doppio la media Ue del 21%; ben so-
pra la soglia critica del 33% ci sono
anche la Sicilia e la Puglia (rispetti-
vamente 40,9% e 37,7%).