19/10/2025 08:45
MotoGp, in Australia vince Fernandez 
 Lo spagnolo Raul Fernandez ha conqui-  
 stato la sua prima vittoria in MotoGp  
 in Australia. Marco Bezzecchi,vincitore
 ieri della gara sprint, è arrivato ter-
 zo. Alex Marquez ha concluso al quarto 
 posto, rafforzando la sua corsa a con- 
 cludere la stagione al secondo posto   
 nel campionato del mondo, già vinto dal
 fratello Marc, qui assente per i postu-
 mi di una caduta.                      

 Fernandez ha beneficiato di due long   
 lap penalty scontate da Bezzecchi, che 
 era scattato dalla pole. Secondo Fabio 
 Di Giannantonio. Caduto Pecco Bagnaia.

