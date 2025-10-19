8.45 MotoGp, in Australia vince Fernandez Lo spagnolo Raul Fernandez ha conqui- stato la sua prima vittoria in MotoGp in Australia. Marco Bezzecchi,vincitore ieri della gara sprint, è arrivato ter- zo. Alex Marquez ha concluso al quarto posto, rafforzando la sua corsa a con- cludere la stagione al secondo posto nel campionato del mondo, già vinto dal fratello Marc, qui assente per i postu- mi di una caduta. Fernandez ha beneficiato di due long lap penalty scontate da Bezzecchi, che era scattato dalla pole. Secondo Fabio Di Giannantonio. Caduto Pecco Bagnaia.