|
8.45
MotoGp, in Australia vince Fernandez
Lo spagnolo Raul Fernandez ha conqui-
stato la sua prima vittoria in MotoGp
in Australia. Marco Bezzecchi,vincitore
ieri della gara sprint, è arrivato ter-
zo. Alex Marquez ha concluso al quarto
posto, rafforzando la sua corsa a con-
cludere la stagione al secondo posto
nel campionato del mondo, già vinto dal
fratello Marc, qui assente per i postu-
mi di una caduta.
Fernandez ha beneficiato di due long
lap penalty scontate da Bezzecchi, che
era scattato dalla pole. Secondo Fabio
Di Giannantonio. Caduto Pecco Bagnaia.