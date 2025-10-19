Televideo.Rai.it

19/10/2025 19:52
Serie A, 7° turno: Atalanta-Lazio 0-0 
 L'Atalanta resta l'unica squadra imbat-
 tuta della Serie A (dopo la caduta del-
 la Juventus), ma non va oltre il pari  
 interno con una solida Lazio. A Bergamo
 uno 0-0 di intensità ed emozioni.      

 Buon avvio degli ospiti,che però perdo-
 no Cancellieri per infortunio al 22'   
 (entra Isaksen). Ci provano Bacic e    
 Guendouzi. Per la Dea,Zappacosta dà la-
 voro a Provedel. Nella ripresa, padroni
 di casa pericolosi con Lookman (alto), 
 Ahanor (fuori di poco dopo spizzata di 
 Pasalic), Lookman di nuovo (para Prove-
 del) e Zappacosta (palo).

