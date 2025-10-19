|
19.52
Serie A, 7° turno: Atalanta-Lazio 0-0
L'Atalanta resta l'unica squadra imbat-
tuta della Serie A (dopo la caduta del-
la Juventus), ma non va oltre il pari
interno con una solida Lazio. A Bergamo
uno 0-0 di intensità ed emozioni.
Buon avvio degli ospiti,che però perdo-
no Cancellieri per infortunio al 22'
(entra Isaksen). Ci provano Bacic e
Guendouzi. Per la Dea,Zappacosta dà la-
voro a Provedel. Nella ripresa, padroni
di casa pericolosi con Lookman (alto),
Ahanor (fuori di poco dopo spizzata di
Pasalic), Lookman di nuovo (para Prove-
del) e Zappacosta (palo).