Meloni a Senato:Italia torna in Serie A
Nelle comunicazioni al Senato in vista
del Consiglio europeo, la premier Melo-
ni afferma che "l'Italia si presenta a
questo appuntamento forte di una stabi-
lità politica rara". Riconoscimenti ri-
portano l'Italia dove deve stare:in A "
Sul M.Oriente: da Italia "sforzo unico,
sono orgogliosa". Disarmare Hamas, come
da piano di pace, "che è indiscutibile
successo di Trump"."Pronti a riconosce-
re Stato Palestina" se condizioni ri-
spettate. "Pronti a contribuire coi Ca-
rabinieri" alla sicurezza: ci sarà pas-
saggio in Aula, spero contributo tutti.