22/10/2025 09:56
Meloni a Senato:Italia torna in Serie A 
 Nelle comunicazioni al Senato in vista 
 del Consiglio europeo, la premier Melo-
 ni afferma che "l'Italia si presenta  a
 questo appuntamento forte di una stabi-
 lità politica rara". Riconoscimenti ri-
 portano l'Italia dove deve stare:in A "

 Sul M.Oriente: da Italia "sforzo unico,
 sono orgogliosa". Disarmare Hamas, come
 da piano di pace, "che è indiscutibile 
 successo di Trump"."Pronti a riconosce-
 re Stato Palestina" se condizioni ri-  
 spettate. "Pronti a contribuire coi Ca-
 rabinieri" alla sicurezza: ci sarà pas-
 saggio in Aula, spero contributo tutti.

