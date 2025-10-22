9.56 Meloni a Senato:Italia torna in Serie A Nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo, la premier Melo- ni afferma che "l'Italia si presenta a questo appuntamento forte di una stabi- lità politica rara". Riconoscimenti ri- portano l'Italia dove deve stare:in A " Sul M.Oriente: da Italia "sforzo unico, sono orgogliosa". Disarmare Hamas, come da piano di pace, "che è indiscutibile successo di Trump"."Pronti a riconosce- re Stato Palestina" se condizioni ri- spettate. "Pronti a contribuire coi Ca- rabinieri" alla sicurezza: ci sarà pas- saggio in Aula, spero contributo tutti.