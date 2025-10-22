Televideo.Rai.it

Stabilimento Trentino, morto camionista 
 Stabilimento Trentino, morto camionista
 Incidente mortale nelle Acciaierie Ve- 
 nete a Borgo Valsugana, in Trentino.   
 Coinvolti due mezzi nel piazzale di    
 scarico dello stabilimento: la vittima 
 è un autista di camion di 46 anni, tra-
 volto da un mezzo pesante in manovra.  
 Lavorava per una ditta esterna che for-
 nisce materiali ferrosi all'acciaieria.

 Una pala meccanica sposta e sistema    
 quanto viene scaricato. L'uomo sarebbe 
 stato travolto dal mezzo in movimento, 
 in un'area in cui non si transita a    
 piedi, perché era scesa dal suo mezzo. 
 Resta da chiarire il perché.

