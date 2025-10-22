|
13.00
Stabilimento Trentino, morto camionista
Incidente mortale nelle Acciaierie Ve-
nete a Borgo Valsugana, in Trentino.
Coinvolti due mezzi nel piazzale di
scarico dello stabilimento: la vittima
è un autista di camion di 46 anni, tra-
volto da un mezzo pesante in manovra.
Lavorava per una ditta esterna che for-
nisce materiali ferrosi all'acciaieria.
Una pala meccanica sposta e sistema
quanto viene scaricato. L'uomo sarebbe
stato travolto dal mezzo in movimento,
in un'area in cui non si transita a
piedi, perché era scesa dal suo mezzo.
Resta da chiarire il perché.