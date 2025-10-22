13.00 Stabilimento Trentino, morto camionista Incidente mortale nelle Acciaierie Ve- nete a Borgo Valsugana, in Trentino. Coinvolti due mezzi nel piazzale di scarico dello stabilimento: la vittima è un autista di camion di 46 anni, tra- volto da un mezzo pesante in manovra. Lavorava per una ditta esterna che for- nisce materiali ferrosi all'acciaieria. Una pala meccanica sposta e sistema quanto viene scaricato. L'uomo sarebbe stato travolto dal mezzo in movimento, in un'area in cui non si transita a piedi, perché era scesa dal suo mezzo. Resta da chiarire il perché.