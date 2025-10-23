9.45 Zelensky a Ue:tenere pressione su Mosca "Un cessate il fuoco è possibile, ov- viamente. Credo che tutti noi ne abbia- mo bisogno. Ma abbiamo bisogno di più pressione sulla Russia". Così arrivando a Bruxelles al Consiglio Ue il presi- dente ucraino Zelensky. L'approvazione del 19esimo pacchetto sanzioni dell'Ue "è molto importante pe l'Ucraina", così come le sanzioni deci- se dagli Usa contro le due principali petrolifere russe. "E' un segnale per altri Paesi del mondo, si possono ag- giungere".