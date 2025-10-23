Televideo.Rai.it

23/10/2025 09:45
Zelensky a Ue:tenere pressione su Mosca 
 Zelensky a Ue:tenere pressione su Mosca
 "Un cessate il fuoco è possibile, ov-  
 viamente. Credo che tutti noi ne abbia-
 mo bisogno. Ma abbiamo bisogno di più  
 pressione sulla Russia". Così arrivando
 a Bruxelles al Consiglio Ue il presi-  
 dente ucraino Zelensky.                

 L'approvazione del 19esimo pacchetto   
 sanzioni dell'Ue "è molto importante pe
 l'Ucraina", così come le sanzioni deci-
 se dagli Usa contro le due principali  
 petrolifere russe. "E' un segnale per  
 altri Paesi del mondo, si possono ag-  
 giungere".

