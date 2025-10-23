|
9.45
Zelensky a Ue:tenere pressione su Mosca
"Un cessate il fuoco è possibile, ov-
viamente. Credo che tutti noi ne abbia-
mo bisogno. Ma abbiamo bisogno di più
pressione sulla Russia". Così arrivando
a Bruxelles al Consiglio Ue il presi-
dente ucraino Zelensky.
L'approvazione del 19esimo pacchetto
sanzioni dell'Ue "è molto importante pe
l'Ucraina", così come le sanzioni deci-
se dagli Usa contro le due principali
petrolifere russe. "E' un segnale per
altri Paesi del mondo, si possono ag-
giungere".