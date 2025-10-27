Televideo.Rai.it

Televideo Regionale
27/10/2025 10:19
Friuli,veicolo lo investe:muore in bici 
  10.19                                 
 Friuli,veicolo lo investe:muore in bici
 Incidente mortale in Friuli. Una perso-
 na è stata travolta e uccisa mentre in 
 bicicletta stava transitando lungo il  
 ponte della Delizia,che collega Casarsa
 (Pordenone) a Codroipo (Udine).Numerose
 squadre di soccorso giunte sul posto,  
 inclusa l'eliambulanza, ma il medico ha
 constatato l'immediato decesso. Il pi- 
 rata della strada è fuggito. Il veicolo
 che ha investito il ciclista potrebbe  
 essere un furgone:unica traccia lascia-
 ta a terra è un pezzo di specchietto.  

 La vittima indossava un giubbino ad    
 alta visibilità.Dinamica da ricostruire

Torna Indietro