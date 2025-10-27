|
10.19
Friuli,veicolo lo investe:muore in bici
Incidente mortale in Friuli. Una perso-
na è stata travolta e uccisa mentre in
bicicletta stava transitando lungo il
ponte della Delizia,che collega Casarsa
(Pordenone) a Codroipo (Udine).Numerose
squadre di soccorso giunte sul posto,
inclusa l'eliambulanza, ma il medico ha
constatato l'immediato decesso. Il pi-
rata della strada è fuggito. Il veicolo
che ha investito il ciclista potrebbe
essere un furgone:unica traccia lascia-
ta a terra è un pezzo di specchietto.
La vittima indossava un giubbino ad
alta visibilità.Dinamica da ricostruire