Televideo.Rai.it

Televideo Regionale
27/10/2025 20:30
A14, fallita rapina a due portavalori 
  20.30                                 
 A14, fallita rapina a due portavalori  
 Tentativo di rapina a due furgoni por- 
 tavalori lungo la carreggiata sud dell'
 A14,tra i caselli di Loreto-Porto Reca-
 nati e Civitanova Marche.I furgoni sono
 stati attaccati da armi semiautomatiche
 ed esplosivo, sono stati sparsi sulla  
 strada anche chiodi a tre punte, ma né 
 le guardie giurate né gli automobilisti
 in transito sono stati feriti.         

 La rapina non è andata a buon fine e i 
 rapinatori si sono allontanati a mani  
 vuote.La polizia di Macerata ha attiva-
 to immediatamente il piano antirapina.

Torna Indietro