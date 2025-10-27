|
20.30
A14, fallita rapina a due portavalori
Tentativo di rapina a due furgoni por-
tavalori lungo la carreggiata sud dell'
A14,tra i caselli di Loreto-Porto Reca-
nati e Civitanova Marche.I furgoni sono
stati attaccati da armi semiautomatiche
ed esplosivo, sono stati sparsi sulla
strada anche chiodi a tre punte, ma né
le guardie giurate né gli automobilisti
in transito sono stati feriti.
La rapina non è andata a buon fine e i
rapinatori si sono allontanati a mani
vuote.La polizia di Macerata ha attiva-
to immediatamente il piano antirapina.