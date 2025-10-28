1.07 Rapina portavalori sull'A14:due arresti Due presunti autori dell'assalto armato ai portavalori sull'A14, tra Porto Re- canati e Civitanova Marche, sono stati arrestati dai carabinieri nella tarda serata di ieri a Porto Potenza Picena. Un terzo, ferito a una gamba probabil- mente da una delle guardie giurate, è all'ospedale di Torrette ad Ancona,men- tre altri 2 sospettati sono fuggiti.Il commando di 8 persone,ieri verso le 18, ha sparso chiodi sull'asfalto, sparato con armi semi automatiche,incendiato auto ma per via della reazione delle guardie giurate non hanno rubato nulla.