28/10/2025 01:07
Rapina portavalori sull'A14:due arresti 
 Due presunti autori dell'assalto armato
 ai portavalori sull'A14, tra Porto  Re-
 canati e Civitanova Marche, sono stati 
 arrestati dai carabinieri nella tarda  
 serata di ieri a Porto Potenza Picena. 

 Un terzo, ferito a una gamba  probabil-
 mente da una delle guardie giurate, è  
 all'ospedale di Torrette ad Ancona,men-
 tre altri 2 sospettati sono fuggiti.Il 
 commando di 8 persone,ieri verso le 18,
 ha sparso chiodi sull'asfalto, sparato 
 con armi semi automatiche,incendiato   
 auto ma per via della reazione delle   
 guardie giurate non hanno rubato nulla.

