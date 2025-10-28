|
Rapina portavalori sull'A14:due arresti
Due presunti autori dell'assalto armato
ai portavalori sull'A14, tra Porto Re-
canati e Civitanova Marche, sono stati
arrestati dai carabinieri nella tarda
serata di ieri a Porto Potenza Picena.
Un terzo, ferito a una gamba probabil-
mente da una delle guardie giurate, è
all'ospedale di Torrette ad Ancona,men-
tre altri 2 sospettati sono fuggiti.Il
commando di 8 persone,ieri verso le 18,
ha sparso chiodi sull'asfalto, sparato
con armi semi automatiche,incendiato
auto ma per via della reazione delle
guardie giurate non hanno rubato nulla.