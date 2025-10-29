Televideo.Rai.it

29/10/2025 02:35
Italia sotto assedio dal caldo estremo 
 L'Italia paga il prezzo più alto del   
 cambiamento climatico: nel 2024 ogni   
 italiano ha vissuto 46 giorni d'ondate 
 di calore, 33 causati direttamente dal 
 riscaldamento globale.                 

 Tra il 2012 e il 2021,il caldo estremo 
 ha ucciso 7.400 persone ogni anno, più 
 del doppio rispetto agli anni '90.Il   
 caldo torrifo ha aumentato di 434 ore  
 l'esposizione al rischio, paralizzando 
 il lavoro con 364 mln di ore perse.Il  
 rapporto Lancet Countdown lancia un al-
 larme: senza azioni forti, salute ed   
 economia subiranno danni irreversibili.

