2.35
Italia sotto assedio dal caldo estremo
L'Italia paga il prezzo più alto del
cambiamento climatico: nel 2024 ogni
italiano ha vissuto 46 giorni d'ondate
di calore, 33 causati direttamente dal
riscaldamento globale.
Tra il 2012 e il 2021,il caldo estremo
ha ucciso 7.400 persone ogni anno, più
del doppio rispetto agli anni '90.Il
caldo torrifo ha aumentato di 434 ore
l'esposizione al rischio, paralizzando
il lavoro con 364 mln di ore perse.Il
rapporto Lancet Countdown lancia un al-
larme: senza azioni forti, salute ed
economia subiranno danni irreversibili.