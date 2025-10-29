16.30 Salvini:no opere definanziate per Ponte "Nessuna opera sarà definanziata per pagare il Ponte, da Bolzano a Palermo. Ognuno la pensa come vuole, noi inten- diamo andare avanti con il Ponte". Così il ministro dei Trasporti Salvini. "E' un'opera pubblica che coinvolgerà 120 mila posti di lavoro e quindi dire no a questi posti mi sembra curioso da parte di alcune forze politiche e sin- dacali di sinistra", afferma Salvini. "Falso che se si fa il Ponte non si fanno tutte le opere in Calabria e Si- cilia",dove investiamo "45mld di euro". "Coinvolte imprese di tutta Italia".