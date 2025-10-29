Televideo.Rai.it

29/10/2025 16:30
Salvini:no opere definanziate per Ponte 
 "Nessuna opera sarà definanziata per   
 pagare il Ponte, da Bolzano a Palermo. 
 Ognuno la pensa come vuole, noi inten- 
 diamo andare avanti con il Ponte". Così
 il ministro dei Trasporti Salvini.     

 "E' un'opera pubblica che coinvolgerà  
 120 mila posti di lavoro e quindi dire 
 no a questi posti mi sembra curioso da 
 parte di alcune forze politiche e sin- 
 dacali di sinistra", afferma Salvini.  
 "Falso che se si fa il Ponte non si    
 fanno tutte le opere in Calabria e Si- 
 cilia",dove investiamo "45mld di euro".
 "Coinvolte imprese di tutta Italia".

