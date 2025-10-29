|
16.30
Salvini:no opere definanziate per Ponte
"Nessuna opera sarà definanziata per
pagare il Ponte, da Bolzano a Palermo.
Ognuno la pensa come vuole, noi inten-
diamo andare avanti con il Ponte". Così
il ministro dei Trasporti Salvini.
"E' un'opera pubblica che coinvolgerà
120 mila posti di lavoro e quindi dire
no a questi posti mi sembra curioso da
parte di alcune forze politiche e sin-
dacali di sinistra", afferma Salvini.
"Falso che se si fa il Ponte non si
fanno tutte le opere in Calabria e Si-
cilia",dove investiamo "45mld di euro".
"Coinvolte imprese di tutta Italia".